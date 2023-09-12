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Москва
Москва
Профиль пользователя Tatysia
О себе
К много работаю, но выходные хочется провести с пользой, яркие и запоминающиеся. Хочется все время быть в движении и развиваться, все своё свободное время .
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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