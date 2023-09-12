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Москва
Профиль пользователя Tatysia

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О себе

К много работаю, но выходные хочется провести с пользой, яркие и запоминающиеся. Хочется все время быть в движении и развиваться, все своё свободное время .

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое

Симфония Король и Шут

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Посещение новых мест в Москве

Откликнулось 7 участников

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