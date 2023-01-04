Люблю дизайн, фотографию, выставки современного искусства, котиков, вкусный чай, красивую нерусскую музыку, активный образ жизни и много гулять. Ещё интересует психология, книжечки и все виды саморазвития. Немножко интроверт, и иногда мне немножко одиноко. Мне 30. В Москву переехала пару лет назад, новых друзей пока не нашла (хотя не особо искала раньше, если честно). Надеюсь исправить это вместе с вами :) Ищу подружек для общения и совместных походов по интересным местам Москвы.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

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