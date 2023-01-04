Москва
Профиль пользователя tatyana.lav

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О себе

Люблю дизайн, фотографию, выставки современного искусства, котиков, вкусный чай, красивую нерусскую музыку, активный образ жизни и много гулять. Ещё интересует психология, книжечки и все виды саморазвития. Немножко интроверт, и иногда мне немножко одиноко.

Мне 30. В Москву переехала пару лет назад, новых друзей пока не нашла (хотя не особо искала раньше, если честно). Надеюсь исправить это вместе с вами :)

Ищу подружек для общения и совместных походов по интересным местам Москвы.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя anastasia__pl
Москва → Другое

Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.