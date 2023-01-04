Чуть историк, чуть психолог ( не, не инфобизнес, для себя)). Много работаю, настолько много, что дружить трудно. Музыка - любая, рок в приоритете. Если найду готового к пешим прогулкам и мотиватора к спортзала - мечта! Хочу в театр и Мавзолей. Котиков люблю)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Москва → другое Ищу компанию толстеньких, чтобы стать компанией не толстеньких.

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