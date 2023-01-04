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Москва
Профиль пользователя tatyanae25

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О себе

Всегда была замкнутой, наверно поэтому, нет постоянных друзей. Считаю, что сейчас я более открытая, поэтому ищу подругу.
Есть мч, детей нет
Занимаюсь йогой.
Я меломан, нравится ходить на концерты как классической музыки, так и электронной.
Люблю смотреть прохождения игр любимого стримера на твиче, хотя сама играю редко.
Люблю фотографировать.
В последнее время увлекаюсь массажем, немного обучаюсь этому сейчас

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб
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