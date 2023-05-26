Москва
Профиль пользователя Tatyana21

фото пользователя Tatyana21
фото #2 пользователя Tatyana21
фото #3 пользователя Tatyana21
фото #4 пользователя Tatyana21
фото #5 пользователя Tatyana21

О себе

Преподаю французский, хожу в бассейн, путешествую. Люблю кино, стендапы, концерты,дружеские встречи)

Профиль обновлён 26 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Goodly
Москва → Другое

Активный отдых в выходные

маленькое фото пользователя Marat
Москва → Другое

Сегодня) Гулять на Китай Городе!

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.