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Москва
Люблю петь, профессионально занимаюсь пением.
Москва
Профиль пользователя Taty23
О себе
Люблю петь, профессионально занимаюсь пением.
Занимаюсь спортом-степ,силовые тренировки,бег в парке
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры
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