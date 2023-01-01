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Москва
Профиль пользователя Taty23

фото пользователя Taty23

О себе

Люблю петь, профессионально занимаюсь пением.
Занимаюсь спортом-степ,силовые тренировки,бег в парке

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lynnait

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя valerika

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Откликнулось 6 участников

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