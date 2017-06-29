Привет, я Тата) Играю в театре, занимаюсь брейдингом, люблю людей как индивидуальностей, активный отдых и новые знакомства - обожаю.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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