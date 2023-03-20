Москва

Профиль пользователя Tatiyana_Go

О себе Люблю активно проводить время, кино, театры, рестораны, концерты. К сожалению не всегда находится для мероприятий компания, хотелось бы встретить активных, позитивных единомышленников))

Была в сети на прошлой неделе Пообщалась с более чем 20 пользователями

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