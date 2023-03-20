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Москва
Москва
Профиль пользователя Tatiyana_Go
О себе
Люблю активно проводить время, кино, театры, рестораны, концерты. К сожалению не всегда находится для мероприятий компания, хотелось бы встретить активных, позитивных единомышленников))
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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