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Москва
Профиль пользователя Tatiyana_Go

фото пользователя Tatiyana_Go

О себе

Люблю активно проводить время, кино, театры, рестораны, концерты. К сожалению не всегда находится для мероприятий компания, хотелось бы встретить активных, позитивных единомышленников))

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг)

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маленькое фото пользователя gavrilaaash
маленькое фото пользователя ApplePie
маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя a.Sea
маленькое фото пользователя Lisa88
Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 167 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 117 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 83 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Nadejda

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anzhela0000

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Angelina_Angel

Москва → другое

Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Развеять грусть и нагнать побольше лучей добра 😍

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anna14

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие(театр, мастер-класс, выставка, концерт)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ksenia01

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Alina0309

Москва → прогуляться, перекусить

Поход в кино театр музеи прогулка по Москве

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Enji

Москва → собрать компанию

Недавно переехала в Москву, ищу людей легких на подъем.

Откликнулись 4 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Меня зовут Оксана ищу подругу для прогулок

Откликнулись 3 участника

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