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Москва
Профиль пользователя TatianaP

фото пользователя TatianaP

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 427 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

маленькое фото пользователя Ognennaya_Belka

Москва → пообщаться

Поговорить про то, что для тебя дружба.

Откликнулись 2 участника

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