Мне 24, я работаю ученым-биологом) Замужем, а девичьего общения не хватает, поэтому ищу подругу для прогулок, посиделок, общения на разные темы 😊Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс. Интересы: наука, медицина, танцы, спорт, животные, путешествия, психология, история, стильная одежда, политика (последнее можем и не обсуждать). Также нахожусь в поиске новых интересных занятий и увлечений) Если ты увидела в этих строках родственную душу – пожалуйста, пиши! Буду рада пообщаться и встретиться 😊

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

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