Москва
Профиль пользователя Tatiana_99
О себе
Мне 24, я работаю ученым-биологом)
Замужем, а девичьего общения не хватает, поэтому ищу подругу для прогулок, посиделок, общения на разные темы 😊Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс.
Интересы: наука, медицина, танцы, спорт, животные, путешествия, психология, история, стильная одежда, политика (последнее можем и не обсуждать). Также нахожусь в поиске новых интересных занятий и увлечений)
Если ты увидела в этих строках родственную душу – пожалуйста, пиши! Буду рада пообщаться и встретиться 😊
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Поболтаем обо всем на свете ?
Прекрасное знакомство
обсудим интересы?
Погулять по Екатерининскому парку
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Ищу подругу🥂
Прогулка вечером по уютному парку
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