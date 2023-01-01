Москва

Профиль пользователя TATIANA604

О себе Хочу расширить круг общения с разными интересными людьми)

Люблю гулять, рисовать, слушать музыку, смотреть фильмы, играть в настольные игры, заниматься спортом, танцевать. Хочу прыгнуть с парашютом, научиться петь красиво и играть на гитаре)



Отношений не ищу

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва