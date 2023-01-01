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Москва
Профиль пользователя TATIANA604

фото пользователя TATIANA604

О себе

Хочу расширить круг общения с разными интересными людьми)
Люблю гулять, рисовать, слушать музыку, смотреть фильмы, играть в настольные игры, заниматься спортом, танцевать. Хочу прыгнуть с парашютом, научиться петь красиво и играть на гитаре)

Отношений не ищу

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян

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