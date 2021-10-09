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Москва
Москва
Профиль пользователя Tatiana1986
О себе
Привет, познакомлюсь с мужчиной старше 37 лет, для серьезных отношений брака и рождения детей. Без вредных привычек.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие
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