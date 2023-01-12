О себе

Невероятная болтушка, всегда могу поддержать беседу!

Меломан, но особенно люблю эпоху 90-х -2000-х😁

Люблю историю в любом проявлении

Смотрю турецкие сериалы ( Серкан Болат вошел в чат😅), исторические документальные фильмы, комедии

Рисую картины по номерам при полном отсутствии таланта и умению рисовать