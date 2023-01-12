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Москва
Профиль пользователя Tatav

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О себе

Невероятная болтушка, всегда могу поддержать беседу!
Меломан, но особенно люблю эпоху 90-х -2000-х😁
Люблю историю в любом проявлении
Смотрю турецкие сериалы ( Серкан Болат вошел в чат😅), исторические документальные фильмы, комедии
Рисую картины по номерам при полном отсутствии таланта и умению рисовать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр
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