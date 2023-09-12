О себе

Работаю с премиум недвижимостью и одеждой. Так же консультирую по стилю в качестве «хобби за деньги и для души». Многозадачна)) Увлекаюсь конным спортом. Люблю театры. С удовольствием хожу в лектории. Нравятся музыкальные концерты (от классики до попсы). Хожу в разные хорошие рестораны. Люблю гулять в парках в хорошую погоду.