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Москва
Москва
Профиль пользователя Tatata
О себе
Работаю с премиум недвижимостью и одеждой. Так же консультирую по стилю в качестве «хобби за деньги и для души». Многозадачна)) Увлекаюсь конным спортом. Люблю театры. С удовольствием хожу в лектории. Нравятся музыкальные концерты (от классики до попсы). Хожу в разные хорошие рестораны. Люблю гулять в парках в хорошую погоду.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
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