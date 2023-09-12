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Москва
Профиль пользователя Tatata

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О себе

Работаю с премиум недвижимостью и одеждой. Так же консультирую по стилю в качестве «хобби за деньги и для души». Многозадачна)) Увлекаюсь конным спортом. Люблю театры. С удовольствием хожу в лектории. Нравятся музыкальные концерты (от классики до попсы). Хожу в разные хорошие рестораны. Люблю гулять в парках в хорошую погоду.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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