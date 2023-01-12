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Москва
Профиль пользователя Tata_sun_love

фото пользователя Tata_sun_love

О себе

Бегаю, летаю, веселюсь и радуюсь жизни✨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 358 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

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