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Москва
Профиль пользователя Tata88

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Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💨 Кальян💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулся 271 участник

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