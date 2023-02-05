Москва
Профиль пользователя Tata007

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О себе

Мне 22
Тренер по high heels, есть свой детский хореографический коллектив

Учусь на психолога, интересуюсь темой сновидений, кпт и ещё много и много чем)

Нравятся темы космоса, астрономии , развития, стиля, саморазвития и духовности, отношений и всего того, что может открыть что-то новое для меня.

У меня нет друзей, поэтому хочу найти общение. Но не по типу "привет, че как", мне интересно развивать себя и помогать кому-то развиваться , поэтому хочу чтоб общение было не только приятным, но и полезным.

Профиль обновлён 8 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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