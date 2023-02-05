Москва
Профиль пользователя Tata007
О себе
Мне 22
Тренер по high heels, есть свой детский хореографический коллектив
Учусь на психолога, интересуюсь темой сновидений, кпт и ещё много и много чем)
Нравятся темы космоса, астрономии , развития, стиля, саморазвития и духовности, отношений и всего того, что может открыть что-то новое для меня.
У меня нет друзей, поэтому хочу найти общение. Но не по типу "привет, че как", мне интересно развивать себя и помогать кому-то развиваться , поэтому хочу чтоб общение было не только приятным, но и полезным.
Профиль обновлён 8 марта 2023 г.
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