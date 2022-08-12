- когда было больше свободного времени, любила играть в теннис! самый классный вид спорта! - люблю открывать новые вкусные места - ничего могу с собой сделать, но валяться вечером и смотреть сериалы 🥹 - недавно встала на вейксерф, очень понравилось!

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

☣️ Токсичность

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