Москва
Профиль пользователя Tasha_Nikova

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О себе

Магистр культурологии, работаю в PR. Люблю активный отдых, хожу в походы, бегаю, занимаюсь силовым тренингом, йогой. Хочу развиваться в бизнес-психологии, в области иностранных языков и гуманитарных науках

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💩 Странный юмор

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