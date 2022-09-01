Москва
Профиль пользователя Tasha_Nikova
О себе
Магистр культурологии, работаю в PR. Люблю активный отдых, хожу в походы, бегаю, занимаюсь силовым тренингом, йогой. Хочу развиваться в бизнес-психологии, в области иностранных языков и гуманитарных науках
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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