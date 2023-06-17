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Москва
Москва
Профиль пользователя Tasha611
О себе
Я очень люблю читать красивые романы или автобиографию известных людей, также интересуюсь психологией . Я люблю танцевать, разные стили и люблю учиться чему-то новому, обожаю слушать музыку, чаще всего это ретро, духовная музыка или что-то новое, я обожаю мягкие игрушки) с ними уютно. Сне нравится гулять и путешествовать, изучать новое, наблюдать за людьми, выражением их эмоций. Люблю детей и животных.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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