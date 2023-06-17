О себе

Я очень люблю читать красивые романы или автобиографию известных людей, также интересуюсь психологией . Я люблю танцевать, разные стили и люблю учиться чему-то новому, обожаю слушать музыку, чаще всего это ретро, духовная музыка или что-то новое, я обожаю мягкие игрушки) с ними уютно. Сне нравится гулять и путешествовать, изучать новое, наблюдать за людьми, выражением их эмоций. Люблю детей и животных.