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Москва
Люблю пообщаться,посидеть в кафе,ресторане,прогуляться по Москве. Не зожник, но практикую бег,плаванье, фитнес. Спорт-часть моей жизни. Сейчас увлеклась большим теннисом. Хочу свежей крови:) новых людей с их видениям и чувствованием. Видимо, дозрела:) поэтому-за любой кипишь! Выставки,музеи,кино-это все ,про меня!
Москва
Профиль пользователя Tasha1303
О себе
Люблю пообщаться,посидеть в кафе,ресторане,прогуляться по Москве. Не зожник, но практикую бег,плаванье, фитнес. Спорт-часть моей жизни. Сейчас увлеклась большим теннисом. Хочу свежей крови:) новых людей с их видениям и чувствованием. Видимо, дозрела:) поэтому-за любой кипишь! Выставки,музеи,кино-это все ,про меня!
Невозможно предугадать,как сложится новое знакомство,но всегда есть вероятность,что это перерастет в большую и крепкую дружбу!
Была в сети на прошлой неделе
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