О себе

Люблю пообщаться,посидеть в кафе,ресторане,прогуляться по Москве. Не зожник, но практикую бег,плаванье, фитнес. Спорт-часть моей жизни. Сейчас увлеклась большим теннисом. Хочу свежей крови:) новых людей с их видениям и чувствованием. Видимо, дозрела:) поэтому-за любой кипишь! Выставки,музеи,кино-это все ,про меня!

Невозможно предугадать,как сложится новое знакомство,но всегда есть вероятность,что это перерастет в большую и крепкую дружбу!