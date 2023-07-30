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Москва
Профиль пользователя Tasha1303

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О себе

Люблю пообщаться,посидеть в кафе,ресторане,прогуляться по Москве. Не зожник, но практикую бег,плаванье, фитнес. Спорт-часть моей жизни. Сейчас увлеклась большим теннисом. Хочу свежей крови:) новых людей с их видениям и чувствованием. Видимо, дозрела:) поэтому-за любой кипишь! Выставки,музеи,кино-это все ,про меня!
Невозможно предугадать,как сложится новое знакомство,но всегда есть вероятность,что это перерастет в большую и крепкую дружбу!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью

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☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто не против прогуляться и выпить кофе? Надеюсь, и пообщаться :)

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Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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Меня зовут Оксана ищу подругу для прогулок

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