Москва
Профиль пользователя Tasay
О себе
Мне 34, люблю путешествия и новые места, изучаю инвестиции, увлекаюсь психологией и саморазвитием.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏫 Учеба
События пользователя
Москва → собрать компанию
Женский клуб для общения и совместного досуга
Москва → сходить на мероприятие
СЗАО/САО Ищу подругу
Москва → сходить на мероприятие
Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃
Москва → сходить на мероприятие
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Участие в других событиях
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