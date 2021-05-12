Москва
Профиль пользователя Tasay

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О себе

Мне 34, люблю путешествия и новые места, изучаю инвестиции, увлекаюсь психологией и саморазвитием.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → собрать компанию

Женский клуб для общения и совместного досуга

Москва → сходить на мероприятие

СЗАО/САО Ищу подругу

Москва → сходить на мероприятие

Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟

маленькое фото пользователя Elina_M
Москва → Другое

Пообщаться, найти подругу

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.