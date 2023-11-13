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Zhezqazghan
Zhezqazghan
Профиль пользователя Tasamayaliliya
О себе
Всем привет. Меня зовут Лилия. Я люблю читать: нравятся книги о психологии, фантастика, классика и многие другие жанры. Люблю музыку слушать и петь. Люблю йогу и медитацию. Рисовать картины. Люблю прогулки и общение с интересными людьми. Люблю животных. И многое другое.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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