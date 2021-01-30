Работаю 3х3...в один из выходных - марально разлагаюсь). Предлагаю Вам( в идеале - девушке)) : Катание на самокатах с алкоголем по живописным местам набережной от москва сити в сторону мгу и дальше)

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб

Москва → другое Ищу подругу для кататься на самокатах и прибухнуть)

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