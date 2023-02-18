на данный момент учусь в колледже, рисую так сказатб, увлекаюсь подделками из эпоксидки, обожаю природу, и если искали того человека, который согласиться в 4 утра выйти встретить рассвет, вы его нашли. походы, для меня хоть и редкое, но одно из самых любимых занятий. начала играть на гитаре, но пока это на уровне брынькбрыньк вот и вся мелодия. дорамы, фильмы, сериалы, книги, манги, манхвы, маньхуа, китайские новеллы это все я. увлекаюсь кастомом одежды, дело редкое, но меткое. хочу саморазвиваться, общаться, и находить людей, с которыми можно разделить моменты жизни

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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