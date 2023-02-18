Москва
Профиль пользователя tanyaart
О себе
на данный момент учусь в колледже, рисую так сказатб, увлекаюсь подделками из эпоксидки, обожаю природу, и если искали того человека, который согласиться в 4 утра выйти встретить рассвет, вы его нашли. походы, для меня хоть и редкое, но одно из самых любимых занятий. начала играть на гитаре, но пока это на уровне брынькбрыньк вот и вся мелодия. дорамы, фильмы, сериалы, книги, манги, манхвы, маньхуа, китайские новеллы это все я. увлекаюсь кастомом одежды, дело редкое, но меткое. хочу саморазвиваться, общаться, и находить людей, с которыми можно разделить моменты жизни
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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