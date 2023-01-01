О себе

Привет! Мне 27, я увлекаюсь психологией, выставки, кино, танцы - люблю всё, пишу и записываю медитации, провожу практики гвоздестояния и гипнотерапии, открыта к общению и дружбе с близкими по духу. У меня есть дочь 7 лет.