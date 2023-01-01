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Москва
Профиль пользователя tanyaa21

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О себе

Привет! Мне 27, я увлекаюсь психологией, выставки, кино, танцы - люблю всё, пишу и записываю медитации, провожу практики гвоздестояния и гипнотерапии, открыта к общению и дружбе с близкими по духу. У меня есть дочь 7 лет.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

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