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Москва
Профиль пользователя Tanyaa

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О себе

Психология ,астрология ,йога, медитации , иностранные языки ,кино в оригинале , много путешествовать 🫶

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Поболтаем)

маленькое фото пользователя Nastuha
Откликнулся 1 участник

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Гулять , интересно проводить время

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Откликнулось 9 участников
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