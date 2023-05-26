Москва
Профиль пользователя Tanya_k

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О себе

Ищу подругу с которой можно быть на одной волне😜

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

как на счет провести день на одной волне☺️

Участие в других событиях

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Найти подругу🙃

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Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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Москва → Другое

Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️

маленькое фото пользователя Vitalina
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Сходить в арт-кластер Рассвет

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