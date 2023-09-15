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Москва
Читаю много манг, разных жанров. Рисую когда есть время. Музыку слушаю, только ту которая понравиться. Я весёлая и общительная, всегда могу поддержать разговор, немного увлекаюсь психологией.
Москва
Профиль пользователя Tanya3651
О себе
Читаю много манг, разных жанров. Рисую когда есть время. Музыку слушаю, только ту которая понравиться. Я весёлая и общительная, всегда могу поддержать разговор, немного увлекаюсь психологией.
Недавно переехала в Москву, так и не нашла друзей или компаньона. Хотелось бы круто проводить время, ходить в кафешки или просто прогуляться.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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