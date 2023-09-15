О себе

Читаю много манг, разных жанров. Рисую когда есть время. Музыку слушаю, только ту которая понравиться. Я весёлая и общительная, всегда могу поддержать разговор, немного увлекаюсь психологией.

Недавно переехала в Москву, так и не нашла друзей или компаньона. Хотелось бы круто проводить время, ходить в кафешки или просто прогуляться.