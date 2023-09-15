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Москва
Профиль пользователя Tanya3651

фото пользователя Tanya3651

О себе

Читаю много манг, разных жанров. Рисую когда есть время. Музыку слушаю, только ту которая понравиться. Я весёлая и общительная, всегда могу поддержать разговор, немного увлекаюсь психологией.
Недавно переехала в Москву, так и не нашла друзей или компаньона. Хотелось бы круто проводить время, ходить в кафешки или просто прогуляться.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кафешка вкусностей

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Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

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Откликнулось 9 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 12 участников

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Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулось 8 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Меня зовут Румия, мне 36 лет, ищу друзей

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя alsvechina

Москва → прогуляться, перекусить

завтра-послезавтра сходить в спа

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katerinochka

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе и пообщаться

Откликнулись 2 участника

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