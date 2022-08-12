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Москва
Мне 19 лет, ищу подругу
Москва
Профиль пользователя Tanya22
О себе
Мне 19 лет, ищу подругу
Увлекаюсь психологией, астрологией
Люблю общаться на все темы
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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