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Москва
Профиль пользователя Tanya22

фото пользователя Tanya22

О себе

Мне 19 лет, ищу подругу
Увлекаюсь психологией, астрологией
Люблю общаться на все темы

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подружек 💗💗💗

маленькое фото пользователя MyWay
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

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Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

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Давно ни с кем не знакомилась, но выбора нет, ищу друзей/подруг.

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Найти подругу / прогулка, кафе

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