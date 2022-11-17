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Москва
Профиль пользователя Tanya12

фото пользователя Tanya12

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 224 участника

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 118 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулись 103 участника

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Didi3011

Москва → собрать компанию

Ищу подруг/друзей для душевного общения и совместного времяпровождения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lina_alina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя liza9

Москва → другое

Найти подруг для времяпрепровождения 🖤

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → прогуляться, перекусить

Найти интересного собеседника/ подругу 🌝

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Elisa

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для совместных прогулок, общения, занятий спортом

Откликнулось 5 участников

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