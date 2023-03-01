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Москва
Москва
Профиль пользователя Tanushka_kotik
О себе
Добрый и отзывчивый человек , люблю книги и путешествия! Люблю познавать что-то новое. Люблю гулять на свежем воздухе , активный образ жизни , активных отдых .
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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