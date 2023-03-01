Москва

Профиль пользователя Tanushka_kotik

О себе Добрый и отзывчивый человек , люблю книги и путешествия! Люблю познавать что-то новое. Люблю гулять на свежем воздухе , активный образ жизни , активных отдых .

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва