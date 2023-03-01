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Москва
Профиль пользователя Tanushka_kotik

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О себе

Добрый и отзывчивый человек , люблю книги и путешествия! Люблю познавать что-то новое. Люблю гулять на свежем воздухе , активный образ жизни , активных отдых .

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

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Откликнулось 15 участников

Москва → пообщаться

Найдитесь единомышленники 🙏 хочу побыстрее вылезти из депрессии и из дома )

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 17 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться, погулять, пофоткаться)) пофоткаться - важный момент))

Откликнулось 8 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в большой теннис

Откликнулись 3 участника

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