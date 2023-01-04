Москва
Профиль пользователя Tanushka

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О себе

Всем привет, я Таня. Ищу приятного человека, подругу или друга: попить кофе, сходить на стендап, в кино, просто погулять и пообщаться🎈
Буду Рада знакомству👌

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию и друзей 33+

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в театр на комедию «идеальный муж»

Москва → собрать компанию

Караоке Izumi

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Vasilisarubtsova
Москва → Другое

Сходить на стендап)

маленькое фото пользователя Vika_Vi
Москва → Другое

Гольяново есть?)

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)

маленькое фото пользователя Claud
Москва → Другое

Прогуляться по «Босоногой тропе».

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
Москва → Другое

Поиграть в бильярд 🎱

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