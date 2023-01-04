Москва
Профиль пользователя Tanushka
О себе
Всем привет, я Таня. Ищу приятного человека, подругу или друга: попить кофе, сходить на стендап, в кино, просто погулять и пообщаться🎈
Буду Рада знакомству👌
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Сходить на стендап)
Москва → Другое
Гольяново есть?)
Москва → Другое
Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)
Москва → Другое
Прогуляться по «Босоногой тропе».
Москва → Другое
Поиграть в бильярд 🎱
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