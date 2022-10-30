Моя жизнь последние 4 года одна сплошная работа в чужом для меня городе. Хочется разбавить ее чем-то интересным и веселым! Поэтому я тут :) Коротко о себе: учеба и работа связаны с наукой. Люблю смотреть тупые Американские комедии. Я очень внимательный, чуткий, относящийся с уважением к окружающим человек.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

☣️ Токсичность

Москва → другое Пообсуждаем кпоп, покидаем мемы и сходим в ресторан корейской кухни 🫶🏻

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