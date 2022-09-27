Москва
Профиль пользователя Tanka

фото пользователя Tanka

О себе

Люблю гулять, активный отдых и посиделки
Хотелось бы найти компашку

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Погулять, посидеть где-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

маленькое фото пользователя linopia
Москва → Другое

сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Matthew
Москва → Другое

Зайди в моё описание и посмотри, мэтч у нас или нет :)

маленькое фото пользователя ZG86
Москва → Другое

Отдых на природе

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