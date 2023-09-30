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Москва
Всем привет 👋 Меня зовут Таня ☺️
Москва
Профиль пользователя Taniiismi
О себе
Всем привет 👋 Меня зовут Таня ☺️
Работаю инженером ПТО, люблю компании, поиграть, поболтать, погулять. Выставки, фестивали, концерты, квесты, настолки.
Люблю писать картины
Не пью алкоголь.
Зимой сноуборд, летом велик 🤓
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎮 Видеоигры
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