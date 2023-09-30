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Москва
Профиль пользователя Taniiismi

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О себе

Всем привет 👋 Меня зовут Таня ☺️
Работаю инженером ПТО, люблю компании, поиграть, поболтать, погулять. Выставки, фестивали, концерты, квесты, настолки.
Люблю писать картины
Не пью алкоголь.
Зимой сноуборд, летом велик 🤓

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → собрать компанию

4:20, кто в теме?)

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Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 358 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Study_naya

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Li_dia

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте встречаться, общаться и не поддаваться осенней хандре 🍁🍂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

🤝Кто хочет на мероприятие для дружеских знакомств с Психологическими играми?🤗

Откликнулось 11 участников

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