Москва

Профиль пользователя Taniiismi

О себе Всем привет 👋 Меня зовут Таня ☺️

Работаю инженером ПТО, люблю компании, поиграть, поболтать, погулять. Выставки, фестивали, концерты, квесты, настолки.

Люблю писать картины

Не пью алкоголь.

Зимой сноуборд, летом велик 🤓

Была в сети пару дней назад Пообщалась с более чем 10 пользователями

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