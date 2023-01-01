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Москва
Профиль пользователя Tania5

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О себе

Всем привет) Я добрая и лёгкая на подъём, люблю путешествия, новые места, умею дружить. Хочу гулять, завтракать, ужинать, путешествовать 😃За новые интересные знакомства)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

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Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

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Ищу подруг для души

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Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

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Го пить кофе☕️ или на выставку 🖼

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