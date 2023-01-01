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Москва
Москва
Профиль пользователя Tania5
О себе
Всем привет) Я добрая и лёгкая на подъём, люблю путешествия, новые места, умею дружить. Хочу гулять, завтракать, ужинать, путешествовать 😃За новые интересные знакомства)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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