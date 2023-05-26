Пишу музыку, играю на гитаре, работаю UX/UI овер много лет. Мечтаю получить права. И да, я обожаю супергеройское кино, хороший юмор, а мой любимый сериал - House m.d. Люблю активный отдых и ненавижу сидеть на месте. Считаю, что в этой жизни нужно сделать так, чтобы в конце ни о чем не жалеть.

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?

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