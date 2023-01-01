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Москва
Профиль пользователя Talmak

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О себе

Домосед, не люблю шумные компании, зато люблю шумную музыку...(рок, металл и т.д) читаю фантастику, собираю компьютеры.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудим всякое :)

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