Москва

Профиль пользователя Talmak

О себе Домосед, не люблю шумные компании, зато люблю шумную музыку...(рок, металл и т.д) читаю фантастику, собираю компьютеры.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва