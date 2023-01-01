⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Talmak
О себе
Домосед, не люблю шумные компании, зато люблю шумную музыку...(рок, металл и т.д) читаю фантастику, собираю компьютеры.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам