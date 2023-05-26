Москва
Профиль пользователя Taisia7
О себе
Всем привет 🌷
Меня зовут Таисия ,можно Тая ,можно Тася
Я из Санкт-Петербурга ,в январе 2023 переехала в Москву к молодому человеку 🥰
Много времени провожу в саморазвитии
Занимаюсь танцами ,Экзот танцами ,люблю ходить на растяжку .
Любимое время для прогулок -это закат ,потом в сумерках ,думаю в это время город самый красивый.Я романтичная и спокойная девушка ,но в момент могу спонтанно поехать куда угодно и позажигать.
Хочу найти подружек по духу 💕
Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.
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