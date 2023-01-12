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Москва
Профиль пользователя TahrTheGreat

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О себе

Что могу рассказать..
Чмо со студенческим билетом))) учусь в музыкальном училище им.Гнесиных.
Ищу друзей

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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