Москва

Профиль пользователя TahrTheGreat

О себе Что могу рассказать..

Чмо со студенческим билетом))) учусь в музыкальном училище им.Гнесиных.

Ищу друзей

Была в сети на прошлой неделе

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