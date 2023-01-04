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Москва
Москва
Профиль пользователя SynthEx
О себе
Делаю ремиксы на разные группы. И ещё... люблю выпить.
Профиль обновлён 31 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать
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