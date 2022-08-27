Москва
Профиль пользователя Synth_Iris

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О себе

1. Люблю:
- Списки
- Сериалы: "Офис", "Твин Пикс", "Сопрано", "Доктор Кто", "Школа" Гай Германики.
- Фильмы: "Матч поинт", "Суини Тодд", "Брат", "Девчата", "Судья Дредд".
- Музыку: Jon Kennedy, Slipknot, Limp Bizkit, Joy Division.
- Игры: Saints Row (все кроме 5), Mafia, Cyberpunk 2077. Онлайновые и настольные не люблю. Хотя попробовала бы DnD.
- Книги: "Атлант расправил плечи", "По ком звонит колокол", "Заводной апельсин".
- Мемы

2. Я бы хотела продолжить обучение музыке. Начать заниматься ирландскими кейли. Хотела бы походить на пленэры или порисовать с натуры.

3. Ищу единомышленников, если повезёт - друзей.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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