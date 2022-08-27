1. Люблю: - Списки - Сериалы: "Офис", "Твин Пикс", "Сопрано", "Доктор Кто", "Школа" Гай Германики. - Фильмы: "Матч поинт", "Суини Тодд", "Брат", "Девчата", "Судья Дредд". - Музыку: Jon Kennedy, Slipknot, Limp Bizkit, Joy Division. - Игры: Saints Row (все кроме 5), Mafia, Cyberpunk 2077. Онлайновые и настольные не люблю. Хотя попробовала бы DnD. - Книги: "Атлант расправил плечи", "По ком звонит колокол", "Заводной апельсин". - Мемы 2. Я бы хотела продолжить обучение музыке. Начать заниматься ирландскими кейли. Хотела бы походить на пленэры или порисовать с натуры. 3. Ищу единомышленников, если повезёт - друзей.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

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