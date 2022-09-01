Москва
Профиль пользователя Sword08
О себе
Хожу в спортзал, играю в шахматы, стараюсь читать)
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Скукота , охота веселиться
Москва → Другое
Может, шахматы, или шутеры?
Москва → Другое
Поиграть вместе в StarCraft 2
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