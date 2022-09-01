Москва
Профиль пользователя Sword08

фото пользователя Sword08
фото #2 пользователя Sword08

О себе

Хожу в спортзал, играю в шахматы, стараюсь читать)

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → путешествия

Скоро отпуск, ищу компанию для путешествий

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Barbi2008
Москва → Другое

Скукота , охота веселиться

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

Может, шахматы, или шутеры?

маленькое фото пользователя Nereon
Москва → Другое

Поиграть вместе в StarCraft 2

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