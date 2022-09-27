Москва
Профиль пользователя Sweetlana
О себе
Люблю путешествия, кино, книги. Хочется найти человека для общения и проведения досуга
Если не заинтересованы и молчите, зачем составляете объявление? ) Ищу активных )
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟
Москва → Другое
Сегодня) Гулять на Китай Городе!
Москва → Другое
Шашлыки на Борисовских прудах
Москва → Другое
Погулять по вечерней Москве и подышать прохладным воздухом)
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