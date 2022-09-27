Москва
Профиль пользователя Sweetlana

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О себе

Люблю путешествия, кино, книги. Хочется найти человека для общения и проведения досуга

Если не заинтересованы и молчите, зачем составляете объявление? ) Ищу активных )

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Центру Москвы

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Участие в других событиях

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Погулять по вечерней Москве и подышать прохладным воздухом)

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