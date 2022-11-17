1.Место на Всероссийском мемориале Василия Ткача по кик-боксингу, 2 е место по боксу по Брянской обоасти, чемпон военной части в которой служил по рукопашному бою в абсолютном весе.Хоть это и было 10 лет назад, но пусть будет. 2.Есть разряд по шахматам. 3.Пишу песни, играю на гитаре+вокал, стиль русский рок, соответственно и музыку предпочитаю такую же. 4.По профессии массажист, закончил 5 й мед. 5.Как хобби комп игры, в основном стратегии. 6.Рост 190, вес 110, не жир, просто здоровый. 7.Вырос в военной части, сын офицера. 8.Начитанный.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

📺 Политика ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Поездка на Сахалин в августе

Москва → Другое что тут надо делать

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.