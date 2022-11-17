Москва
Профиль пользователя Svyat
О себе
1.Место на Всероссийском мемориале Василия Ткача по кик-боксингу, 2 е место по боксу по Брянской обоасти, чемпон военной части в которой служил по рукопашному бою в абсолютном весе.Хоть это и было 10 лет назад, но пусть будет.
2.Есть разряд по шахматам.
3.Пишу песни, играю на гитаре+вокал, стиль русский рок, соответственно и музыку предпочитаю такую же.
4.По профессии массажист, закончил 5 й мед.
5.Как хобби комп игры, в основном стратегии.
6.Рост 190, вес 110, не жир, просто здоровый.
7.Вырос в военной части, сын офицера.
8.Начитанный.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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