Москва
Профиль пользователя Svyat

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О себе

1.Место на Всероссийском мемориале Василия Ткача по кик-боксингу, 2 е место по боксу по Брянской обоасти, чемпон военной части в которой служил по рукопашному бою в абсолютном весе.Хоть это и было 10 лет назад, но пусть будет.
2.Есть разряд по шахматам.
3.Пишу песни, играю на гитаре+вокал, стиль русский рок, соответственно и музыку предпочитаю такую же.
4.По профессии массажист, закончил 5 й мед.
5.Как хобби комп игры, в основном стратегии.
6.Рост 190, вес 110, не жир, просто здоровый.
7.Вырос в военной части, сын офицера.
8.Начитанный.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → другое

Глянуть фильм

Москва → прогуляться, перекусить

Шахматы в парке Бутово

Москва → прогуляться, перекусить

Баскетбол или карты, южное бутово.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя Maryi4ka
Москва → Другое

Поездка на Сахалин в августе

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя KseniyaS
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Diana86
Брянск → Другое

Грустно, очень грустно(

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