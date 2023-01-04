Москва
Профиль пользователя Svoi

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фото #2 пользователя Svoi

О себе

Люблю прогулки , велосипед , настолки и открытых позитивных людей, футбол , психологию и кино в разных жанрах )
Делай так, что бы и тебе хотели так сделать)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → путешествия

Уехать в отпуск на 14 дней

Москва → активный отдых

В Аквапарк

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка на Партизанской и кофе с собой)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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Вступай в семью❤️

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Москва → Другое

Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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Провести тематическую вечеринку

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Погулять на ВДНХ

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Прогуляться по Ботаническому саду)

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Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя Waiflound
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Го гулять и показывать любимые локации города

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Сходить в кино

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Прогуляться по Арбату

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Открытие бара на Кропоткинской

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Погулять по ночной Москве) всем +29

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