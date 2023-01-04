Люблю прогулки , велосипед , настолки и открытых позитивных людей, футбол , психологию и кино в разных жанрах ) Делай так, что бы и тебе хотели так сделать)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Прогулка на Партизанской и кофе с собой)

Москва → Другое Погулять по ночной Москве) всем +29

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.