Москва
Профиль пользователя Svoi
О себе
Люблю прогулки , велосипед , настолки и открытых позитивных людей, футбол , психологию и кино в разных жанрах )
Делай так, что бы и тебе хотели так сделать)
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Го гулять и показывать любимые локации города
Москва → Другое
Сходить в кино
Москва → Другое
Прогуляться по Арбату
Москва → Другое
Открытие бара на Кропоткинской
Москва → Другое
Погулять по ночной Москве) всем +29
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