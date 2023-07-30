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Москва
Москва
Профиль пользователя Sviatoslav
О себе
Люблю общение с разными людьми, посещение интересных мест, прогулки.
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Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм
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