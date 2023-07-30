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Москва
Профиль пользователя Sviatoslav

фото пользователя Sviatoslav

О себе

Люблю общение с разными людьми, посещение интересных мест, прогулки.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

У кого какие планы в Сочельник и Рождество?

Москва → прогуляться, перекусить

Посетить выставку ВДНХ

Москва → прогуляться, перекусить

Хватит сидеть дома

Москва → активный отдых

Сходить на каток

Москва → сходить на мероприятие

Накануне Рождества…

Москва → сходить на мероприятие

Кто свободен в сегодня вечером?

Москва → прогуляться, перекусить

Схожу куда-то вечером после 18:00, можно предлагать свои варианты)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на мероприятие, прогуляться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Снимаем дом. Будем рады адекватной и веселой компании 🎉🤗

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Mila84

Москва → сходить на мероприятие

Пойти на джазовый концерт

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vays

Москва → активный отдых

Поехали на бесплатный КАТОК ⛸️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Galina_23

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для совместного времяпрепровождения

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vays

Москва → другое

ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя dashilda

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу где-нибудь/пообщаться

Откликнулся 1 участник

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