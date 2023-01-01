Москва

Профиль пользователя Svetta35

О себе Люблю танцевать, болтать обо всём, смеяться, шутить, выпить вино, сплетничать).Отрываться. Знакомиться с новыми людьми.

Засиделась дома, не с кем пообщаться, все подруги вечно заняты или устали от жизни (

Была в сети на этой неделе

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