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Москва
Профиль пользователя Svetta35

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О себе

Люблю танцевать, болтать обо всём, смеяться, шутить, выпить вино, сплетничать).Отрываться. Знакомиться с новыми людьми.
Засиделась дома, не с кем пообщаться, все подруги вечно заняты или устали от жизни (

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в диско бар Руки Вверх , танцевать до упаду и пить вино)

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Arman7777777

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Angelina_Angel

Москва → другое

Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

Откликнулось 10 участников

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