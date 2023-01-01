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Москва
Люблю танцевать, болтать обо всём, смеяться, шутить, выпить вино, сплетничать).Отрываться. Знакомиться с новыми людьми.
Москва
Профиль пользователя Svetta35
О себе
Люблю танцевать, болтать обо всём, смеяться, шутить, выпить вино, сплетничать).Отрываться. Знакомиться с новыми людьми.
Засиделась дома, не с кем пообщаться, все подруги вечно заняты или устали от жизни (
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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