О себе

Привет! Меня зовут Света) Ищу друзей, любящих пешие прогулки, катание на велосипеде и просто приятное общение на разные темы. Моя локация Измайлово-Гольяново. С удовольствием сыграю в настольный теннис, настольные игры) Работаю в IT