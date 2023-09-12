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Москва
Москва
Профиль пользователя SvetlanaIzmGol
О себе
Привет! Меня зовут Света) Ищу друзей, любящих пешие прогулки, катание на велосипеде и просто приятное общение на разные темы. Моя локация Измайлово-Гольяново. С удовольствием сыграю в настольный теннис, настольные игры) Работаю в IT
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
События пользователя
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