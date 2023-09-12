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Москва
Профиль пользователя SvetlanaIzmGol

фото пользователя SvetlanaIzmGol

О себе

Привет! Меня зовут Света) Ищу друзей, любящих пешие прогулки, катание на велосипеде и просто приятное общение на разные темы. Моя локация Измайлово-Гольяново. С удовольствием сыграю в настольный теннис, настольные игры) Работаю в IT

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде

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Откликнулись 3 участника
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